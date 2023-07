Sensation en F1, Lewis Hamilton valide

Benjamin Labrousse

6ème et 7ème des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi, George Russell et Lewis Hamilton n’ont pas réellement brillé à domicile. La sensation britannique était davantage présente chez McLaren, qui place ses Lando Norris et Oscar Piastri en 2ème et 3ème position sur la grille. « King Lewis » a d’ailleurs tenu à saluer la prestation de l’écurie dirigée par Zak Brown.

Le mythique circuit de Silverstone est bien évidemment un objectif chaque année pour Lewis Hamilton. « King Lewis » est le pilote le plus victorieux dans l’histoire du Grand Prix de Grande-Bretagne avec 8 succès. Et si sa dernière victoire à domicile remonte à 2021, le pilote de 38 ans aura du mal à s’imposer de nouveau après sa 7ème place en qualification.

F1 : Choqué, Verstappen fait une confidence https://t.co/rDH62Jf8Nf pic.twitter.com/86DdcOchq6 — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

« Si vous regardez la voiture, c’est logique »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton a tenu à saluer la performance de McLaren lors des qualifications ce samedi. « Je ne suis pas surpris, si vous regardez la voiture, c’est logique et je suis vraiment heureux pour eux. Ils ont connu une très mauvaise passe pendant si longtemps, et c’est formidable de les voir revenir dans le peloton de tête. Si vous la mettez à côté d’une Red Bull, elle semble très similaire sur son profil, et cela fonctionne. C’est génial d’avoir maintenant une autre équipe dans la lutte, et c’est ce que nous voulons voir dans ce sport » .

« Une voiture avait les améliorations, et elle était très rapide »