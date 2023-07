F1 : Verstappen le fait halluciner, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Impressionnants lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi, Lando Norris et Oscar Piastri ont déjoué tous les pronostics et partiront depuis la 2ème et 3ème place ce dimanche à Silverstone. Les deux pilotes de McLaren auraient pu obtenir la pole position sans le nouveau tour de force de Max Verstappen.

Comme une évidence. Max Verstappen a signé sa 6ème pole position de la saison ce samedi sur le mythique circuit de Silverstone. En revanche, le Néerlandais n’était pas la principale attraction de la journée. Non, car Lando Norris et Oscar Piastri ont décidé de voler la vedette en signant la meilleure performance de McLaren cette saison en qualifications. Doté d’un très bon rythme, le duo de pilotes de l’écurie dirigée par Zak Brown a surpris les observateurs.

« C’est un magnifique résultat pour l’équipe toute entière »

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Lando Norris s’est forcément réjoui de cette performance à domicile. Le pilote britannique n’est pas passé loin d’obtenir la pole position. « Je ne suis vraiment pas passé loin de la pole aujourd’hui, c’est fou ! Je pouvais entendre Zak (Brown, le patron de McLaren Racing, ndlr) hurler lors de mon tour de rentrée au stand, j’en ai déduit qu’il était assez heureux ! Honnêtement, avec la troisième place d’Oscar (Piastri), c’est un magnifique résultat pour l’équipe toute entière, qui plus est devant notre public » .

« Max a tout ruiné à la fin »