F1 : Hamilton interpelle Mercedes, Verstappen va halluciner

Comme en 2022, Lewis Hamilton n'est pas suffisamment bien armé pour aller se battre avec Max Verstappen. Alors qu'il partira de la septième place ce dimanche, le pilote de Mercedes s'est fait surprendre par McLaren pendant les qualifications. Il n'a ainsi pas manqué d'interpeller son écurie concernant le développement de sa voiture, l'invitant à copier Red Bull.

Depuis que le titre lui a échappé en 2021, Lewis Hamilton n’y arrive plus vraiment avec Mercedes. L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation a totalement plombé l’écurie allemande, qui a vécu une saison calvaire en 2022. En 2023, les choses ont l’air d’aller mieux. Mais le septuple champion du monde n’est toujours pas en mesure de concurrencer Max Verstappen et sa Red Bull.

McLaren a surpris tout le monde à Silverstone

Et en Grande-Bretagne, Lewis Hamilton s’est fait surprendre par les McLaren. Alors qu’il partira de la septième place à Silverstone ce dimanche, Lando Norris et Oscar Piastri ont décroché la deuxième et troisième place pendant les qualifications. Le Britannique et l’Australien entameront donc le Grand Prix de Grande-Bretagne juste derrière Max Verstappen. Lewis Hamilton n’a d’ailleurs pas manqué de salué leur performance, avant d’interpeller Mercedes sur le chemin à suivre pour reproduire ce genre d’exploits.

«D'autres nous ont dépassés, et on doit faire plus»