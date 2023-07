F1 : Verstappen vise un exploit de titan

Pierrick Levallet

Déjà double champion du monde, Max Verstappen semble bien parti pour rafler une nouvelle couronne cette saison. Mais ce n'est pas tout. Le pilote de Red Bull pourrait également faire tomber un énorme record. Invaincu depuis cinq courses, il pourrait entrer dans la légende de la F1 s'il poursuit sa longue série encore un peu plus longtemps.

Max Verstappen semble imbattable cette saison. Leader incontesté du championnat des pilotes, le Néerlandais domine la F1 d’une main de maître et semble bien parti pour rafler un troisième titre de champion du monde. Mais Max Verstappen a également d’autres ambitions dans la discipline, et n’a pas caché qu’il voulait réaliser un grand exploit. « Rester invaincu le reste de la saison ? C’est ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir. C’est pour cela que j’aime ce sport. J’aime, bien sûr, piloter à la limite, mais j’aime aussi gagner. J’aime être devant. J’aime être devant tout le monde, et c’est ce que j’apprécie le plus. Je pense que nous pouvons gagner ce week-end, mais rester invaincu toute une saison sera très difficile » a confié le pilote de Red Bull au micro de CNN Sport . Comptant déjà cinq victoires consécutives, il pourrait faire tomber un record tenu par Sebastian Vettel d’ici quelques courses.

Sebastian Vettel : 9 victoires consécutives

En effet, l’Allemand est le seul recordman du nombre de succès d’affilés en F1. En 2013, alors qu’il pilotait pour Red Bull, Sebastian Vettel était insaisissable. Déjà triple champion du monde, il filait vers une quatrième couronne assez facilement cette année-là. Et sa longue série y a grandement contribué. Invaincu entre le Grand Prix de Belgique et celui du Brésil, Sebastian Vettel a remporté neuf courses consécutivement. À la fin de la saison, Mini Schumi était naturellement sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière.

Schumacher, Ascari et Rosberg : 7 victoires

Sebastian Vettel avait donc fait mieux que Michael Schumacher. Le légendaire pilote de Ferrari a enregistré une série de sept victoires consécutives entre le Grand Prix d’Europe et celui de Hongrie en 2004. À ce moment-là, il avait rejoint Alberto Ascari, également invaincu pendant sept courses entre celles de Belgique d’Argentine entre 1952 et 1953. Enfin, Nico Rosberg avait égalé la performance de Michael Schumacher entre 2015 et 2016. Vainqueur au Mexique en 2015, il a tenu sa série jusqu’en Russie en 2016, portant son total à sept succès.

Hamilton, Brabham, Clark et Mansell : 5 victoires

Enfin, Max Verstappen pourrait surpasser Lewis Hamilton. Le Britannique n’a jamais su faire mieux que cinq victoires consécutives en carrière. Il a réalisé cet exploit à deux reprises, en 2014 entre le GP d’Italie et celui des Etats-Unis, et en 2020 entre ceux d’Eifel et de Bahreïn. Jack Brabham (GP des Pays-Bas jusqu’au GP du Portugal en 1960, Jim Clark (GP de Belgique jusqu’au GP d’Allemagne en 1965) et et Nigel Mansell (GP d’Afrique du Sud jusqu’au GP de Saint-Marin en 1992) ont aussi porté leur total à cinq succès d’affilés. Tel qu’il est parti, Max Verstappen pourrait surclasser de nombreuses légendes cette saison.