F1 : Verstappen au tapis, Leclerc exulte

Arnaud De Kanel

Une semaine après un GP d'Autriche largement dominé par Max Verstappen qui s'était imposé devant Charles Leclerc, la F1 débarque à Silverstone. En 2019, les deux pilotes s'étaient livrés une bataille mémorable sur le tracé britannique. Profitant d'un accident du Néerlandais, le Monégasque avait raflé le podium.

Charles Leclerc et Max Verstappen sont amenés à se disputer le titre mondial dans les années à venir. Le Monégasque y avait cru la saison passée avant que son homologue néerlandais ne fasse parler la poudre. Les deux hommes n'ont d'ailleurs pas attendu 2022 pour se tirer la bourre sur la piste. Ce fut notamment le cas à Silverstone en 2019.

Vettel plombe Verstappen

Ce GP de Grande-Bretagne s'annonçait encore à sens unique puisque les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton étaient en première ligne. Juste derrière, on retrouvait Charles Leclerc et Max Verstappen. La lutte pour le podium pouvait alors commencer entre les deux pilotes. Toujours très offensif, Verstappen avait multiplié les attaques mais Leclerc les repoussait avec brio. A la faveur de meilleurs arrêts aux stands, le pilote Red Bull avait enfin pris le dessus sur la Ferrari. Il s'était lancé à la poursuite de Sebastian Vettel qu'il avait doublé au 36ème tour. Mais l'Allemand ne voulait pas lâcher sa position et il avait freiné trop tardivement au virage suivant, percutant la monoplace de Verstappen. Les deux pilotes avaient pu sortir du bac à graviers mais Charles Leclerc et Pierre Gasly en avaient profité pour les doubler. Le Monégasque s'était donc classé troisième d'une course remportée par Lewis Hamilton tandis que Max Verstappen avait franchi la ligne d'arrivée en 5ème position.

«C'est comme ça que j'aime la course !»