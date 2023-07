F1 : Inarrêtable, Verstappen rentre un peu plus dans l’histoire

Benjamin Labrousse

Sans aucune surprise, Max Verstappen a obtenu la pole position ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche. Le champion néerlandais de Red Bull a ainsi signé sa 26ème pole en carrière, et continue de marquer l’histoire du sport automobile, le tout à seulement 25 ans. Verstappen est par ailleurs devenu le 10ème pilote ayant obtenu le plus de première place sur la grille dans l’histoire de la Formule 1. De Lewis Hamilton jusqu’à Mika Häkkinen en passant par Sebastian Vettel, retour sur les pilotes avec le plus de pole position en carrière.

De Mika Häkkinen à Alain Prost : Les pilotes que Max Verstappen pourrait dépasser cette saison

Cette saison, Max Verstappen est parti depuis la première position à 6 reprises. Le Néerlandais excelle autant lors des qualifications qu’en course et est devenu un habitué des poles positions. Alors qu’il reste encore 12 séances de qualifications à disputer en cette saison 2023, « Super Max » devrait pouvoir dépasser plusieurs pilotes dans ce classement historique. Tout d’abord, Max Verstappen ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à dépasser Mika Häkkinen et ses 26 premières positions sur la grille. Le Finlandais a remporté 20 courses en carrière. Plus loin, Verstappen pourra s’attaquer à Juan Manuel Fangio (29 poles, 24 victoires), Nico Rosberg (30 poles, 23 victoires), Nigel Mansell (32 poles, 31 victoires), Jim Clark (33 poles, 25 victoires), et enfin à Alain Prost, victorieux à 51 reprises en seulement 33 poles positions.

F1 - GP d’Autriche : Leclerc promet une énorme bataille à Verstappen https://t.co/omUTQ1LS6R pic.twitter.com/6405RMcpqk — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Sebastian Vettel : 57 poles positions

Une fois ces pilotes historiques dépassés, Max Verstappen pourrait s’il continue sur sa lancée, s’attaquer aux 57 premières places sur la grille de l’Allemand Sebastian Vettel. Récemment retraité du monde de la Formule 1, Vettel a signé 53 victoires en carrière, une autre étape que cherchera à dépasser le Néerlandais.

Ayrton Senna et Michael Schumacher : 65 et 68 poles positions

Légendes absolues du monde de la Formule 1, Ayrton Senna et Michael Schumacher ont signé respectivement 65 et 68 pôles positions. Le regretté brésilien aura remporté 41 victoires au cours de son immense carrière. Michael Schumacher, fan absolu d’Ayrton Senna, remportera quant à lui 91 succès, mais également 7 titres de champion du monde.

Lewis Hamilton : 103 poles positions