F1 : Verstappen se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

Double champion du monde, Max Verstappen est actuellement bien partie pour décrocher une troisième couronne au volant de sa Red Bull. Et à seulement 25 ans, le Néerlandais a encore de belles années devant lui en Formule 1. Pour autant, cela ne durera pas éternellement. Verstappen s’est d’ailleurs confié sur son avenir, tout en se penchant sur ses plans pour son après carrière.

Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen domine actuellement la Formule 1 de la tête et des épaules. Et cela va durer encore un moment. L’année dernière, le Néerlandais a en effet prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec son écurie. Il n’est donc pas prévu que Verstappen s’arrête de sitôt. Pour autant, le double champion du monde l’a déjà fait savoir, il ne se voit pas rester très longtemps en Formule 1. La question de son avenir va donc rapidement revenir sur la table et voilà que Verstappen a donné quelques réponses à ce sujet.

F1 : Verstappen bien parti pour briser la malédiction https://t.co/O1WlBaDaQF pic.twitter.com/oBUlBGbDVf — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

« Une fois que j’en aurai fini avec la Formule 1… »

Rapporté par NextGen Auto , Max Verstappen s’est ainsi confié sur son avenir. Dans un premier temps, le pilote Red Bull a expliqué : « Je suis ici en ce moment pour essayer de réaliser tout ce que je peux, et j’essaie, bien sûr, de donner tout ce que j’ai pour cela. Mais je sais aussi que la vie ne se résume pas à la Formule 1. Une fois que j’en aurai fini avec la Formule 1, je veux simplement profiter de ma vie et faire d’autres choses, et à ce moment-là, ce qui s’est passé en Formule 1 sera terminé. Ce n’est probablement pas quelque chose dont je me souviendrai quand j’aurai 60 ou 70 ans ».

« J’ai peut-être envie d’avoir ma propre équipe de course »