F1 : Verstappen proche de la catastrophe, Red Bull peut souffler

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Grande-Bretagne se tenant sur le circuit de Silverstone était le dixième Grand Prix de la saison, mais aussi la dixième victoire de Red Bull. Une domination écrasante qui impressionne, avec en tête de gondole un Max Verstappen intouchable, qui a remporté sa huitième course cette année. Mais chez Red Bull, la tension était présente ce dimanche puisque leur choix stratégique au niveau des pneus aurait pu se payer cash.

Sur le mythique circuit de Silverstone, la foule était dévouée pour ses Britanniques : Lando Norris, Lewis Hamilton et George Russell. Et visiblement, elle a bien joué son rôle puisque sur les cinq premiers, les trois hommes précités ont terminé respectivement, 2ème, 3ème et 5ème. Le quatrième fait même partie du royaume britannique puisqu'Oscar Piastri a grimpé jusqu'à cette place. Au milieu de cette réunion du Commonwealth se trouve Max Verstappen, une nouvelle fois vainqueur, mais qui a fait une belle frayeur à son équipe.

«Rétrospectivement, le choix de ces pneus a été un risque»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , l'un des historiques dirigeants de Red Bull, Helmut Marko, a évoqué le Grand Prix de Silverstone, durant lequel Max Vertappen a certes remporté la course, mais voyait Lando Norris revenir, à cause de ses pneus durs, le Néerlandais ayant chaussé les tendres : « Rétrospectivement, le choix de ces pneus a été un risque. Max a bien pris soin de ses pneus, mais vous pouviez voir avec lui et Lewis Hamilton que les pneus tendres s’usaient bien plus. Au début de la course, Max a fait très attention à ses pneus dans les virages rapides, quand il s’est retrouvé derrière Norris. Mais ensuite, lorsque nous avons pris de la vitesse, nous étions en fait plus rapides que McLaren dans tous les domaines. »

« Cela devenait très, très limite pour Max »