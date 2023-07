F1 : Hamilton dresse un lourd constat, Mercedes est choqué

Thomas Bourseau

Lewis Hamilton est une nouvelle fois arrivé sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche derrière Lando Norris et Max Verstappen. Les McLaren ont tenu un rythme époustouflant pour l’Anglais, mais aussi pour tout Mercedes.

Ce dimanche avait lieu le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne. Sur le tracé de Silverstone, c’est Max Verstappen qui est sorti vainqueur de cette course. Un 11ème succès consécutif pour Red Bull en Formule 1. Ce qui n’était plus arrivé depuis 1988 pour l’écurie autrichienne. D’ailleurs, Red Bull ne s’était plus imposé sur le mythique tracé de Silverstone depuis 2012. Max Verstappen a mis fin à cette disette malgré un départ au cours duquel il a été bousculé par Lando Norris dès la ligne de départ.

Hamilton : «Coup de chapeau à Lando et son équipe, je ne pouvais pas tenir le rythme»

Les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri étaient partis aux deuxième et troisième positions. Finalement, Lewis Hamilton a su profiter de l’intervention de la Safety Car pour arracher la dernière marche du podium lors du Grand Prix derrière Lando Norris et Max Verstappen, privant donc Oscar Piastri d’un podium. Après une course acharnée et une vitesse incroyable des McLaren, Lewis Hamilton a dressé un constat lourd de sens sur l’écurie anglaise dans des propos rapportés par L'Équipe . « Je ne l'ai pas fait, c'est la foule qui l'a fait. On a produit un très beau spectacle devant le plus beau des publics, j'ai ressenti beaucoup d'énergie. Coup de chapeau à Lando et son équipe, je ne pouvais pas tenir le rythme. Le départ n'a pas été génial pour moi mais le long relais sur les pneus medium a été très positif. En partant septième, je suis très heureux de finir sur le podium ».

F1 : Hamilton veut imiter Verstappen, Mercedes le recadre https://t.co/AXJsHpMfpf pic.twitter.com/gHhh5LOwyX — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Team Principal de Mercedes, Toto Wolff pensait pouvoir «manger» McLaren

Invité à s’exprimer à son tour sur la course et la performance des McLaren, à domicile à Silverstone, Toto Wolff a avoué avoir sous-estimé l’écurie et ses capacités. D’autant plus que la McLaren a signé une telle prestation avec les pneus durs. « Je pensais que nous allions les manger sur les pneus tendres (ndlr), mais ils étaient également forts sur les pneus durs et si efficaces que, étonnamment, nous n'avons pas pu les atteindre ».

«Ces McLaren sont sorties de nulle part et je ne sais pas quoi penser»

À l’image de son Team Principal, George Russell a souligné l’incroyable rythme de McLaren en lâchant une punchline. Pour lui, elles sont sorties de « nulle part ». « Les McLaren étaient très impressionnantes. Ils ont fait une très bonne course, je suis désolé pour Oscar, il pilotait très bien, je suis très impressionné par ce qu’il fait cette année et il méritait de finir sur le podium. Mais le timing de la Safety Car l’a pénalisé, ça m’a pénalisé aussi. C’était un week-end positif au final pour nous, notre rythme face à Ferrari, Aston et Red Bull était meilleur que nous le pensions, mais ces McLaren sont sorties de nulle part et je ne sais pas quoi penser »

«C’est impressionnant, ils auraient fini largement devant s’ils avaient opté pour les tendres»