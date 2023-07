F1 : Malaise chez Ferrari, Leclerc et Sainz s'expliquent

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Ferrari a réalisé une bonne séance de qualifications avec les 4èmes et 5èmes positions sur la grille obtenues par Charles Leclerc et Carlos Sainz. Mais les deux pilotes de Ferrari ont une fois de plus été confrontés l’un à l’autre avec la stratégie de la Scuderia. À tête reposée, les deux pilotes ont livré leurs explications.

Ce samedi, Carlos Sainz n’a pas forcément apprécié la décision de Ferrari de laisser Charles Leclerc partir en premier lors des qualifications : « C'est un peu injuste ce que vous me demandez de faire là. Sacrifier la température de mes pneus. Bref, peu importe. En plus, je suis quatrième, il est troisième, je suis plus en danger (d'être éliminé) » , déclarait l’Espagnol à la radio. Plus tard, après avoir été dépassé par Sainz, Leclerc s’énervait à son tour : « Sympa Carlos, sympa ! Beau dépassement dans le dernier virage ! » .

« Le message radio était sûrement un peu plus agressif qu'il n'aurait dû l'être »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Charles Leclerc s’est expliqué sur ces tensions. « Dans la pitlane, c'est quelque chose à quoi nous nous attendions, car nous essayons toujours de faire sortir les voitures en même temps, vu que c'est mieux pour gérer l'arrivée des voitures. Une course sur deux, j'ai la priorité pour choisir si je veux être devant ou derrière, et l'autre, c'est Carlos qui a la priorité. Ici, j'avais le choix et j'ai décidé d'être devant. Le timing était très serré, et je pense que c'était très difficile pour nous de savoir si nous allions passer avant le drapeau (à damier), et Carlos a décidé de doubler. Ce n'est pas idéal, nous allons en discuter. Cela n'a pas eu de conséquences, alors ce n'est pas grave. Forcément, il y a l'adrénaline dans la voiture, et on ne sait pas à ce moment-là si on va passer à temps, alors le message radio était sûrement un peu plus agressif qu'il n'aurait dû l'être » , a déclaré le Monégasque.

« La tension et la pression étaient juste élevées »