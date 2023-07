F1 : Hamilton abattu, Schumacher appelé à la rescousse

Alexis Brunet

Dimanche 9 juillet se déroulera le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne. Une course dans laquelle voudra briller le régional de l'étape, Lewis Hamilton. Pour l'instant, le Britannique se montre en difficulté puisque celui-ci est arrivé quinzième des essais libres 2 vendredi. Le septuple champion du monde compte sur l'aide de l'Allemand Mick Schumacher pour s'améliorer.

Pour le moment, Lewis Hamilton est quatrième du classement du championnat du monde des pilotes de F1. L'Anglais est à plus de 100 points de la première place, qui est occupée par Max Verstappen. L'homme aux sept titres voudra à coup sûr se faire remarquer ce week-end, puisque la course se déroulera chez lui, en Grande-Bretagne.

Hamilton 15ème des essais libres 2

Les pilotes ont rendez-vous avec le Grand Prix de Silverstone ce dimanche. Le week-end a déjà démarré pour les pilotes, et Lewis Hamilton se retrouve déjà en difficulté. L'Anglais a fini quinzième des EL2, et pour lui, le principal responsable de cette performance est le vent, d'après des propos rapportés par F1only.fr . « Il y avait beaucoup de vent, comme c’est souvent le cas ici à Silverstone. Je pense que c’est quelque chose qui aide cette piste à devenir la meilleure au monde. Cela [le vent] a certainement rendu la voiture plus incohérente, mais nous relevons également les mêmes défis que nous avons rencontrés pendant la majeure partie de la saison. C’est une voiture difficile à conduire et elle continue à l’être. »

« Nous aurons Mick dans le simulateur »