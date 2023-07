F1 : Verstappen bien parti pour briser la malédiction

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a répondu présent. Auteur du meilleur temps en qualifications samedi, le double champion du monde s'élancera en pole position ce dimanche à Silverstone, une des rares circuits qui lui résiste encore. Le pilote Red Bull sera suivi des surprenantes McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Il est inarrêtable. Ce samedi, Max Verstappen a signé sa cinquième pole position consécutive. Il partira donc dans les meilleures conditions pour enfin s'imposer à Silverstone, lui qui compte aucune victoire sur le tracé britannique. Le double champion du monde peut également continuer de creuser l'écart au championnat car Sergio Pérez est sorti des la Q1. Une nouvelle déception pour le Mexicain qui contraste avec l'immense joie de Lando Norris et Oscar Piastri, étonnants 2ème et 3ème meilleurs temps de la journée.

Verstappen en route pour briser la malédiction

Il était très attendu et il a encore répondu présent. Max Verstappen affiche un niveau tout simplement sensationnel ces dernières semaines et il a de nouveau fait parler la poudre samedi à SIlvesrtone pour signer la pole position. « C’était une qualification folle, c’était glissant à certains endroits. On a fait nos tours en Q3, je suis surpris de les voir ici mais c’est génial pour McLaren ! Et évidemment, je suis très heureux d’être en pole. C’est une bonne journée et j’ai hâte d’être à demain ! », se réjouissait-il après la Q3. La surprise vient donc de McLaren avec Lando Norris qui partira juste derrière le pilote Red Bull, suivi de son coéquipier Oscar Piastri. Le héros national Lewis Hamilton doit se contenter d'un décevant 7ème temps tandis que nos Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont connu un samedi bien compliqué.

La grille à Silverstone

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Logan Sargeant (Williams)

15. Sergio Pérez (Red Bull)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Nyck De Vries (AlphaTauri)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)