F1 : Choqué, Verstappen fait une confidence

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne et s’élancera en pole position dimanche sur le circuit mythique de Silverstone. Mais le fait marquant de ces qualifications se situe dans les 2èmes et 3èmes positions des pilotes de MacLaren Lando Norris et Oscar Piastri. Une prestation qui a surpris Max Verstappen.

L’année dernière, le Grand Prix de Grande-Bretagne avait été marqué par la première victoire de Carlos Sainz en carrière. Parti en pole position en 2022, l’Espagnol de Ferrari voit Max Verstappen lui succéder concernant la pole position. Le pilote de Red Bull visera une 8ème victoire cette saison à Silverstone. Mais la sensation du jour revient bien évidemment à McLaren. L’écurie britannique a réussi l’exploit de placer ses deux pilotes en première ligne. À l’issue des qualifications ce samedi, Lando Norris et Oscar Piastri s’élanceront depuis la 2ème et la 3ème place sur la grille de départ.

« C'est super pour McLaren aussi d'être ici »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Max Verstappen a tenu à féliciter la prestation de McLaren lors des qualifications. Le Néerlandais ne s’attendait clairement pas à se retrouver à l’avant avec Lando Norris et Oscar Piastri. « Les qualifications ont été assez folles. C'était assez mouvementé et aussi assez glissant à certains endroits. J’ai été assez surpris de voir (les pilotes McLaren en Q3) mais c'est super pour McLaren aussi d'être ici. De notre côté, nous sommes bien sûr très heureux d'être en pole » .

« C'est pour ça qu'en Q3, nous avons tout donné »