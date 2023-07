F1 : Gasly est parti, il met les choses au clair

Arnaud De Kanel

Promu au rang de pilote titulaire pour la première fois de sa carrière en F1, Nyck de Vries n'arrive pas à faire oublier Pierre Gasly. Le Néerlandais n'a toujours pas inscrit le moindre point cette saison et il pourrait être remercié durant l'été. Pour autant, il assure être en bonne posture chez AlphaTauri.

La mi-saison approche en Formule 1 et elle pourrait bien faire des dégâts. Outre Logan Sargeant chez Williams, Nyck de Vries serait également sur la sellette moins de six mois après son premier Grand Prix avec AlphaTauri. L'écurie italienne avait misé sur lui afin de remplacer Pierre Gasly mais ce choix ne s'avère pas payant. Dernier des pilotes n'ayant pas abandonné à Silverstone dimanche, de Vries continue de trainer sa peine. Au point de se sentir sérieusement menacé ? Le pilote assure que non.

«Je me fiche de la spéculation»

Nyck de Vries fait abstraction des rumeurs qui font écho d'un licenciement dans les semaines à venir. « Je me fiche de la spéculation, cela n’a pas d’importance. Je suis bien au courant de ce qui se passe chez Red Bull, Toro Rosso dans le passé et AlphaTauri maintenant. C’est le jeu dans cette équipe et je sais que je ne suis pas de la filière. Mais le vent change si vite en F1 que cela n’a aucun sens de lire les rumeurs. Je ne suis soucieux que de montrer la meilleure version de moi-même et je n’ai pas assez réussi cette saison-là, c’est un fait. Mais ce que quelqu’un dit aujourd’hui ou demain peut être différent après-demain. Je ne peux pas laisser cela me guider, car alors je serais tout le temps sur des montagnes russes. Après les premières courses de cette année, j’ai réalisé que lire tout ça ne me ferait aucun bien. Il y a trop peu de nuances », a déclaré le remplaçant de Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Seuls 2 petits points séparent Nyck de Vries de son coéquipier Yuki Tsunoda, et c'est peut-être grâce à cela qu'il continuera au moins jusqu'à la fin de la saison avec AlphaTauri.

«Je ne suis pas largué !»