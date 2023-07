F1 - Alpine : Catastrophe, Gasly pousse un coup de gueule retentissant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau week-end catastrophique pour Alpine. Ses deux pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont été contraint à l'abandon. Le second n'a pas caché sa colère, lui qui a du jeter l'éponge après un accrochage avec Lance Stroll. Au micro de Canal +, il n'a pas caché sa colère et a évoqué une différence de traitements entre certains pilotes.

Dimanche noir pour les deux pilotes Alpine. Alors qu'ils espéraient rentrer dans les points, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été contrait à l'abandon. Le premier a dû poser pied terre en raison d'une fuite hydraulique. Quant à Pierre Gasly, il a dû abandonner en fin de course après un accrochage avec Lance Stroll. Au micro de Canal + , le Français est apparu le visage fermé.

« Je suis extrêmement déçu »

« Je suis extrêmement déçu, on avait fait une belle course malgré le peu de chance que j’ai avec la Safety Car, j’étais derrière Alonso tout le long du premier relais. On était avec les Aston, des voitures qui faisaient un podium en début de saison. C’est sûr qu’on n’est pas à la position qu’on souhaiterait, mais on a montré qu’on avait un peu de vitesse. On n’a pas eu de chance avec la voiture de sécurité, on arrive à remonter et pour le reste, je n’ai pas vu les images. Mais il y a plusieurs situations dans lesquelles on ne doit pas se retrouver » a confié le pilote français, avant de s'en prendre à la FIA. Selon lui, Stroll mérite une sanction.

L'accusation de Gasly