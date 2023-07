F1 : Touché par un drame, Gasly interpelle la FIA

Arnaud De Kanel

Il y a deux semaines, le jeune pilote Dilano van ’t Hoff a perdu la vie à Spa-Francorchamps. Toute la famille du sport automobile est évidemment endeuillée à l'image de Pierre Gasly. Le pilote Alpine réclame encore plus de sécurité et une enquête plus approfondie de la FIA.

Le monde de l'automobile a perdu l'un des siens il y a deux semaines. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, Dilano van ’t Hoff a tragiquement perdu la vie au volant de sa monoplace. Cela pose une nouvelle fois la question de la sécurité. Pour éviter ce genre de drame à l'avenir, Pierre Gasly a interpellé la FIA.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de jeunes talents»

« Ce que je souhaite en tant que pilote, vraiment mais aussi en tant que fils, frère et futur père, c’est que la FIA examine en détail pourquoi cela s’est produit et ce que nous aurions pu faire pour empêcher que cela se produise. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de perdre de jeunes talents comme cela a été le cas ces dernières années. Nous ne devrions pas les exposer à un tel risque. Parce que ce sera toujours un sport risqué. Il y a toujours un élément de danger. Quand vous sautez dans une monoplace, il y a toujours une très petite chance que quelque chose se passe mal. En tant que communauté, fédération et organisation, notre travail consiste à minimiser ces chances et il y a certainement des choses que nous pouvons améliorer. C’est un sujet délicat, parce que le problème qui s’est produit le week-end dernier était clairement un problème de visibilité », a-t-il confié à Reuters . Cela lui remémore forcément des mauvais souvenirs avec la disparition de son ami Antoine Hubert il y a 4 ans sur le même circuit.

«Il y a clairement quelque chose que nous pouvons améliorer»