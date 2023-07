F1 : Gasly est parti, son pote prêt à l’imiter ?

Arnaud De Kanel

L'année passée, Pierre Gasly avait pris la décision de quitter AlphaTauri pour rejoindre Alpine à compter de 2023. Le Rouennais avait laissé son baquet à Nyck de Vries, tout juste licencié, qui faisait équipe avec Yuki Tsunoda, le grand ami du Français. D'ailleurs, le Japonais a récemment confirmé son envie de continuer avec l'écurie italienne.

Ça bouge chez AlphaTauri ! L'écurie italienne s'était tournée vers Nyck de Vries pour pallier au départ de Pierre Gasly mais le Néerlandais a finalement été remercié. « Je suis très heureux d’accueillir à nouveau Daniel dans l’équipe. Il n’y a aucun doute sur ses compétences de pilote, et il connaît déjà beaucoup d’entre nous, donc son intégration sera facile et directe. L’équipe profitera également beaucoup de son expérience, puisqu’il est huit fois vainqueur de Grand Prix en Formule 1. Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution au sein de la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », confiait Franz Tost ce mardi. Un nouveau changement de pilote donc pour AlphaTauri qui a décidé d'offrir un baquet à Daniel Ricciardo. Si l'Australien n'est pas encore certain de rester, notamment à cause des rumeurs qui font de lui le prochain coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, l'écurie italienne pourra bien compter sur Yuki Tsunoda.

Tsunoda confiant pour son avenir

A la différence de Pierre Gasly, le Japonais ne devrait pas quitter AlphaTauri. « J ’ai parlé un peu avec Helmut et il est content de ma performance, ce qui est la chose la plus importante. Alors voyons comment ça se passe pour le contrat. Il n’y a pas eu de discussion formelle encore mais je n’ai pas été distrait par ces choses. Je me concentre toujours sur ce que j’ai à faire pendant un Grand Prix », a-t-il reconnu. Conforté par une discussion avec Helmut Marko, Yuki Tsunoda se dirige donc vers une quatrième saison avec AlphaTauri.

«Ce que j’ai entendu d’Helmut est positif»