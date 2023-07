Coup de tonnerre en F1, il jubile

Thibault Morlain

Au beau milieu de la saison de Formule 1, AlphaTauri a décidé de tout chambouler et de changer son duo de pilotes. Ainsi, ce mardi, l’écurie a dit au revoir à Nyck De Vries et c’est Daniel Ricciardo qui va désormais faire la paire avec Yuki Tsunoda. Prêté par Red Bull, où il était troisième pilote depuis le début de la saison, l’Australien ne boude clairement pas son plaisir de retrouver le volant d’une monoplace.

Pierre Gasly parti chez Alpine, AlphaTauri avait décidé de miser sur Nyck De Vries pour remplacer le pilote français. Un choix qui n’aura finalement pas porté ses fruits. Après seulement quelques courses cette saison, le pilote néerlandais a été remercié. En effet, ce mardi 11 juillet, AlphaTauri a officialisé le départ de De Vries et pour prendre sa place en tant que coéquipier de Yuki Tsunoda, c’est un certain Daniel Ricciardo qui a été choisi.

« Je suis ravi d’être de retour »

Suite à son départ de McLaren à l’issue de la saison dernière, Daniel Ricciardo imaginait le pire pour le reste de sa carrière. En effet, on ne se bousculait pas vraiment pour tendre la main à l’Australien. C’est finalement Red Bull qui lui a proposé un challenge, celui d’être le 3ème pilote de l’écurie derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Cela n’aura finalement duré que quelques mois. Ricciardo va désormais être au volant d’une AlphaTauri, pour son plus grand bonheur. Pour les médias de l’écurie filiale de Red Bull, l’Australien a confié : « Je suis ravi d’être de retour sur la piste avec la famille Red Bull ».

« Son intégration sera facile »