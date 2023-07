F1 : Hamilton veut imiter Verstappen, Mercedes le recadre

Pierrick Levallet

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton n'est pas encore en mesure de concurrencer Max Verstappen cette saison. Le pilote britannique n'a d'ailleurs pas manqué d'interpeller Mercedes après l'exploit de McLaren à Silverstone ce dimanche. La réponse de l'écurie allemande ne s'est pas faite attendre. Et Toto Wolff n'a pas manqué de recadrer son pilote de 38 ans.

Ce week-end, McLaren a surpris tout le monde en F1. En difficulté depuis le début de saison l’écurie britannique s’est faite remarquer à Silverstone en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lando Norris et Oscar Piastri ont décroché la deuxième et troisième place en qualification, juste derrière Max Verstappen. Lewis Hamilton n’a d’ailleurs pas apparu très surpris au vu des modifications apportées sur les voitures de McLaren.

L’annonce légendaire d’Hamilton, c’est historique https://t.co/AU7tYojC21 pic.twitter.com/U8wKvMK2WO — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«C’est plus facile à dire qu’à faire»

« Si vous la mettez à côté d’une Red Bull, elle semble très similaire sur son profil, et cela fonctionne. C’est génial d’avoir maintenant une autre équipe dans la lutte, et c’est ce que nous voulons voir dans ce sport. C'est juste un électrochoc pour nous. D'autres nous ont dépassés, et on doit faire plus » a expliqué le septuple champion du monde, interpellant par la même occasion Mercedes. La réponse de l’écurie allemande ne s’est pas faite attendre. « Ce que vous voyez de l’extérieur, qui n’est évidemment que la moitié de l’information, c’est que la voiture ressemble à une Red Bull. Pour être honnête, cela n’a pas d’importance car seul le chrono compte. Je suppose que c'est à ça que Lewis fait allusion en disant que ce type de design semble être une bonne direction. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire » a rétorqué Toto Wolff.

«Ça ne s'est pas traduit par des performances»