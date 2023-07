Gros chamboulement en F1, Mercedes enrage

Arnaud De Kanel

La Formule 1 a changé sa manière de faire cette saison. Le format des week-ends de course a changé avec notamment l'introduction d'une qualification distincte pour la course sprint et le Grand Prix le dimanche. En 2024, certains Grands Prix seront même disputés... le samedi ! Toto Wolff n'approuve pas cette refonte du calendrier.

Le rythme est effréné cette saison en Formule 1. Certains week-end, les pilotes entrent en course dès le vendredi où est disputée la qualification du Grand Prix, avant d'enchainer sur la qualification et la course sprint le lendemain pour enfin terminer sur le Grand Prix le dimanche. Cela n'a plus beaucoup de sens selon Toto Wolff.

«Cela va être perturbant»

« Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai toujours été fan des formats traditionnels. Cela signifiait que lorsque nous sommes en Asie, les fans savent qu’ils doivent se lever tôt. Et lorsque vous êtes en Amérique, c’est aux heures de grande écoute. Faire un sprint c’était déjà une évolution. Courir le samedi à Bahreïn et en Arabie saoudite, cela va être perturbant », a fait remarquer le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il prend exemple sur le MotoGP pour démonter le projet de la F1.

«Vous vous demandez comment tout cela peut avoir du sens»