Transferts : La grande annonce du FC Nantes sur le mercato !

Le FC Nantes n’est pas passé loin de la catastrophe cette saison, assurant son maintien le week-end dernier. De quoi permettre à Antoine Kombouaré de rester à la tête de la formation nantaise qui devrait subir un lifting durant l’été afin d’éviter une nouvelle année cauchemardesque du côté de la Beaujoire.

Le FC Nantes a achevé sa saison par une lourde défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (4-0). Un match sans enjeu pour les hommes d’Antoine Kombouaré, assurés de rester en Ligue 1 grâce au succès de Strasbourg face à Metz (2-1) le week-end dernier et qui terminent donc quatorzième au classement, à quatre points du barragiste. Les Canaris aspirent à mieux pour l’an prochain, un changement qui passera par du mouvement sur le mercato.



« Il faut apporter du sang neuf »

« On se projète déjà sur la suite , a réagi dimanche soir Antoine Kombouaré, relayé la Tribune Nantaise. On aura des vacances studieuses pour régénérer ce groupe et permettre d’éviter de jouer le maintien en fin de saison. C’est dans cet esprit que le président et la direction sont. Il faut apporter du sang neuf et de la qualité . »

« La satisfaction du maintien prédomine »