F1 : L’énorme promesse de Mercedes à Hamilton !

Bluffé par les performances des McLaren à Silverstone, Lewis Hamilton a appelé à une prise de conscience chez Mercedes en s’inspirant du modèle de modifications sur les monoplaces. Toto Wollf, Team Principal, promet une révolution pour 2024 avec une bataille pour le titre…

Lewis Hamilton s’est montré très élogieux samedi envers les modifications effectuées sur les McLaren qui ont l’allure d’une monoplace de Red Bull. « Si vous la mettez à côté d’une Red Bull, elle semble très similaire sur son profil, et cela fonctionne. C’est génial d’avoir maintenant une autre équipe dans la lutte, et c’est ce que nous voulons voir dans ce sport. C'est juste un électrochoc pour nous. D'autres nous ont dépassés, et on doit faire plus ». Le discours d’Hamilton n’est pas un hasard puisque Lando Norris et Oscar Piastri, les deux pilotes de l’écurie britannique, ont démarré le Grand Prix de Grande-Bretagne aux deuxième et troisième positions derrière Max Verstappen.

Hamilton demande de prendre exemple sur McLaren pour battre Red Bull

Les deux pilotes Mercedes que sont Lewis Hamilton et George Russell ont dû se contenter des septième et sixième places sur la grille de départ derrière les deux monoplaces de Ferrari. Finalement, tout est bien qui finit bien pour l’écurie allemande puisque Russell a terminé à la 5ème place du Grand Prix lorsque Lewis Hamilton s’est emparé sur la dernière place du podium. Néanmoins, le message d’Hamilton n’est pas passé inaperçu chez Mercedes concernant la marche à suivre montrée par McLaren par rapport à la puissance de Red Bull.

«Nous voulons nous battre pour le titre»

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto, Toto Wolff a répondu à son pilote en tablant sur une véritable bataille avec Red Bull en 2024. « Nous ne parlons pas de deux dixièmes ici. Nous parlons d’une seconde quand on voit le gain de McLaren depuis le début de saison. Alors oui, inéluctablement, nous devons nous tourner vers 2024 et la conception de prochaine voiture. Nous voulons nous battre pour le titre, les prochaines courses vont donc être l’occasion d’apprendre et de tester, encore ».

«Nous tourner vers l’année prochaine, puis, lors de toutes les courses à venir, apprendre et nous développer»