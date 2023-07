F1 : Une menace inattendue pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

On ne l'attendait plus mais la revoilà ! Après un début de saison très délicat, McLaren est de retour aux avants-postes. L'écurie britannique ne cesse de monter en puissance et c'est peut-être elle qui pourrait briser la folle série de Max Verstappen.

Pendant qu'Alpine ou Ferrari ne connaissent aucune avancée particulière ces dernières semaines semaines, McLaren a repris du poil de la bête. L'écurie britannique se dirigeait vers une saison galère mais la voila revenue de nulle part. La monoplace est grandement inspirée de la Red Bull, comme ce qu'avait pu faire Aston Martin en début de saison, et force est de constater que c'est la recette pour titiller Max Verstappen. En Autriche, Lando Norris avait terminé 4ème et il a poursuivi sur sa lancée à Silverstone en terminant juste derrière le double champion du monde, à la 2ème place, tandis qu'Oscar Piastri a franchi la ligne d'arrivée en 4ème position. Des résultats extrêmement encourageants.

«On est performants et on fait les choses bien»

« C’est toujours bien de reprendre après un podium. J’ai eu un week-end pour bien prendre conscience de cela et en tirer le maximum. On a eu une semaine de célébrations et une semaine pour se détendre afin d’être prêts pour ce week-end. Je me sens bien, on est dans une bonne situation avec l’équipe, on est performants et on fait les choses bien. On a fait des progrès durant les dernières semaines, et j’espère que l’on pourra continuer à en faire ce week-end. Cette piste nous avait convenu l’an dernier malgré les difficultés, donc nous pouvons avoir un bon résultat. Peut-être pas aussi bien qu’à Silverstone, mais si nous parvenons à nous battre avec les quatre meilleures équipes, nous en serons satisfaits », a déclaré Lando Norris. Le Britannique veut continuer dans cette direction avec McLaren.

«Le grand changement a eu lieu en Autriche»