F1 - GP de Hongrie : Fernando Alonso entre dans la légende

La rédaction

Le monde de la Formule 1 était en ébullition le 24 août 2003, alors que le jeune prodige espagnol Fernando Alonso marquait l'histoire en remportant le Grand Prix de Hongrie. À l'âge de seulement 22 ans et 26 jours, Alonso était devenu le plus jeune pilote à remporter une course dans la discipline.

Depuis ses débuts en Formule 1 en 2001, Fernando Alonso avait impressionné par son talent et sa détermination. Pilote pour l'écurie Renault, l'Espagnol avait déjà montré des signes prometteurs de sa future réussite. Cependant, personne ne s'attendait à ce qu'il établisse un record aussi exceptionnel à un si jeune âge car à l'époque, l'expérience primait sur les exploits. Tout cela, c'était avant que Fernando Alonso ne décide de chambouler les habitudes de son sport.

Coup de tonnerre en F1, séisme à venir chez Red Bull ? https://t.co/HB4L73W3W1 pic.twitter.com/jqa89hcBqn — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Grande première pour Alonso

Le week-end de course a commencé de manière prometteuse pour le natif d'Oviedo, qui a réussi à signer la pole position devant le pilote de Williams-BMW, Ralf Schumacher. La majeure partie de la course a été marquée par une bataille intense entre Alonso et Kimi Räikkönen. Les deux jeunes pilotes se sont disputés la première place, s'engageant dans des manœuvres audacieuses et des dépassements spectaculaires. Finalement, grâce à une stratégie de ravitaillement bien orchestrée et une conduite sans faille, Alonso a réussi à prendre l'avantage sur Räikkönen en menant 69 des 70 tours de course. Un premier succès pour lui en Formule 1, une 16e victoire pour Renault en tant que constructeur et une 96e en tant que motoriste.

Le plus jeune vainqueur

La victoire de Fernando Alonso au Grand Prix de Hongrie 2003 restera à jamais un moment emblématique dans l'histoire de la Formule 1 puisqu'il était devenu à 22 ans et 26 jours, le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix dans la catégorie reine depuis Troy Ruttman (Kuzma) aux 500 Miles d'Indianapolis en 1952 à 22 ans, 2 mois, 19 jours (l'IndyCar était au calendrier de la F1 pour justifier son statut de Championnat du monde). Depuis Charles Leclerc, à 21 ans, 10 mois, 16 jours en 2019 à Spa, Sebastian Vettel, à 21 ans, 2 mois et 11 jours en 2008 en Italie et enfin Max Verstappen, à 18 ans, 7 mois, 15 jours en 2016 à Barcelone ont fait mieux que Fernando Alonso.