F1 : Alonso pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole fait écho de vives tensions entre Carlos Sainz et Fernando Alonso. Des rumeurs qui ont le don d'agacer les deux pilotes et plus particulièrement le plus vieux d'entre-eux, à savoir Alonso.

La carrière d'un sportif n'est pas un long fleuve tranquille. En Formule 1, il est souvent question des relations qu'entretiennent les pilotes. Dans un monde aussi fermé, la compétition fait rage et une certaine hypocrisie peut y régner. Pire encore, lorsqu'il y a plusieurs pilotes de la même nationalité, des tensions peuvent apparaître. Fernando Alonso reproche à la presse espagnole d'en inventer avec Carlos Sainz.

«Il y a beaucoup de rumeurs stupides»

« Nous nous connaissons depuis très, très longtemps. Nous sommes de bons amis sur les circuits et à l’extérieur également. Il y a beaucoup de rumeurs stupides, et cette année, parce que j’ai une voiture compétitive et que nous nous battons ensemble sur la piste... En Espagne, nous sommes comme ça. Nous savons malheureusement que le niveau du journalisme en Espagne est bas, en général. C’est ainsi. Nous ne sommes pas souvent en Espagne et malheureusement, nous essayons d’éviter notre pays pour beaucoup de choses », a regretté Fernando Alonso. Carlos Sainz n'en pense pas moins.

«La relation est comme elle l’a toujours été»