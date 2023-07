F1 : Hamilton prolonge, il hallucine totalement

Hugo Chirossel

Si son contrat arrivera à son terme à la fin de la saison, la prolongation de Lewis Hamilton est attendue et devrait intervenir prochainement, à moins d’un énorme retournement de situation. À 38 ans, le septuple champion du monde est prêt à continuer à évoluer au plus haut niveau. Une longévité étonnante pour Lando Norris, qui était âgé de seulement sept ans lorsque le Britannique a fait ses débuts en Formule 1.

Annoncée depuis plusieurs semaines, la prolongation de Lewis Hamilton avec Mercedes se fait encore attendre. Une question de détail pour Toto Wolff, qui s’est voulu rassurant à ce sujet la semaine passée. À 38 ans, Lewis Hamilton a souvent exprimé son envie de poursuivre sa carrière. Cela fait maintenant 16 ans que le septuple champion du monde a fait ses débuts en Formule 1.

Norris salue la longévité d’Hamilton

Cette année-là, en 2007, Lando Norris, aujourd’hui chez McLaren, découvrait à peine ce sport. « J’avais sept ans. Oui, tu es plutôt vieux mon gars ! », a-t-il confié en conférence de presse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, avec Lewis Hamilton à ses côtés. « C’est en 2007, 2008 que j’ai commencé à regarder la Formule 1 et que j’ai vu Lewis et Fernando évoluer dans le sport. Et maintenant, c’est à mon tour de... c’était il y a quelques années (...) Aujourd’hui, se joindre à ces batailles et faire partie de tout cela, écrire un peu ma propre histoire... c’est spécial. C’est donc un honneur, un privilège, à bien des égards, et une expérience passionnante en même temps. C’est assez stressant d’être ici maintenant et d’être dans cette position, surtout comme ce dimanche de Silverstone, c’est difficile parfois. Donc je suis fier, très fier . »

« J’étais loin de me douter que Lewis serait encore là 15 ans plus tard »