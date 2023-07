F1 : Verstappen « parfait », il glisse une pique à Hamilton

Jean de Teyssière

Max Verstappen poursuit tranquillement son rythme de croisière. À huit jours du Grand Prix de Hongrie, le Néerlandais pointe tranquillement à la première place depuis la première course et compte 99 points d'avance sur son coéquipier, Sergio Pérez. Une écrasante domination qui fait dire à l'une des légendes du sport automobile, Jacques Villeneuve, qu'il est le pilote parfait, plus parfait même que le septuple champion du monde, Lewis Hamilton.

Max Verstappen file tranquillement vers son troisième titre de champion du monde d'affilée. Il peut se permettre de ne prendre que deux points sur les quatre prochaines courses qu'il ne sera même pas rattrapé par Sergio Pérez, si ce dernier remporte l'intégralité des Grands Prix. Une domination qui fait de lui le pilote parfait.

« Max Verstappen est imbattable »

Jacques Villeneuve, champion du monde 1997 de Formule 1 et désormais consultant sur Canal + lors des week-end de Formule a évoqué le cas Max Verstappen, dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « Étonné par Verstappen ? Non, je ne suis pas étonné, non. Il a toujours une énergie extraordinaire, il n’abandonne jamais. Et il fait la différence. Verstappen a toujours été comme ça, pendant des années. Il est à son meilleur pendant toute la saison. C’est hallucinant comment il le fait, peut-être que seul Alonso est comparable. Si vous regardez la plupart des autres pilotes, ils ont tous des hauts et des bas, souvent avec pas mal de différences entre eux. Pas lui. Je ne sais vraiment pas d’où il tire toute cette énergie. Quand il est comme ça, c’est-à-dire pratiquement tout le temps, il est imbattable. C'est une machine de guerre, un robot. »

F1 : Mercedes se paye Verstappen ! https://t.co/jiA0EhzFo1 pic.twitter.com/nUtdjnPsao — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« Lewis n’a jamais connu une année parfaite comme Verstappen »