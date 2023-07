F1 : Verstappen écrase tout, Hamilton enrage

Jean de Teyssière

Sur les dix Grands Prix disputés cette saison, Max Verstappen en a remporté huit et Sergio Pérez, deux. Le calcul est simple, Red Bull a remporté les 10 premières courses de la saison, une domination écrasante. Une domination qui ne plaît pas aux concurrents qui peinent à jouer les premiers rôles. Lewis Hamilton est le premier à s'en plaindre et espère vite que des batailles épiques entre les écuries puissent avoir lieu un jour.

La domination de Red Bull ressemble à celle qu'a connue Mercedes lors de leur faste période entre 2013 et 2021 où l'écurie a remporté à chaque reprise le classement des constructeurs, et réussi à faire devenir sept fois champions du monde ses pilotes (6 fois Hamilton, une fois Nico Rosberg). Mais la domination actuelle de Red Bull ne plaît pas.

« Les meilleures années étaient celles où nous nous battions »

Interrogé par le podcast Chequered Flag , Lewis Hamilton évoque les périodes de domination en Formule 1, à laquelle il a fait partie : « Pendant très longtemps, dans notre sport, il y a toujours eu de grandes périodes de domination. Je l’ai eue et j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir avec cette équipe, Michael [Schumacher] l’a eue, Sebastian [Vettel] l’a eue et maintenant c’est la période de Max. On ne peut pas dire combien de temps cela durera, ni si nous mettrons la voiture sur la bonne voie et si nous pourrons nous battre avec eux l’année prochaine, ou si Ferrari le peut, ou si ce sera nous ou Ferrari ou Red Bull l’année suivante. C’est pourquoi j’ai dit récemment que, même lorsque nous dominions, les meilleures années étaient celles où nous nous battions, où nous avions des batailles serrées avec Red Bull ou avec Ferrari. Les autres fois où l’écart était un peu plus grand, ce n’était pas vraiment le plus gratifiant. »

« J'aimerai avoir des batailles épiques serrées entre Red Bull et Ferrari, Mercedes et Aston Martin qui seraient épiques »