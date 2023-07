F1 : Verstappen prêt à suivre Hamilton ? Red Bull fait une annonce

Hugo Chirossel

Double champion du monde en titre, Max Verstappen est bien parti pour être sacré une troisième fois consécutive, lui qui compte près de 100 points d’avance en tête du classement des pilotes. Pour autant, Christian Horner ne s’attend pas à une domination du Néerlandais et de Red Bull aussi longue que celle de Mercedes avec Lewis Hamilton.

Avec 10 victoires en autant de Grand Prix, Red Bull écrase la Formule 1 cette saison. Sur ces 10 succès, huit reviennent à Max Verstappen. Les espoirs de titres de Sergio Pérez se sont vite envolés, lui qui compte déjà 99 points de retard sur le Néerlandais, largement en tête au classement des pilotes. De quoi rappeler la domination de Mercedes, qui a décroché sept titres consécutifs entre 2014 et 2020, dont six pour Lewis Hamilton.

« Ça ne va pas être encore sept ans de domination »

Mais Christian Horner ne s’attend pas à une domination similaire à celle de Mercedes. « Une chose que nous savons de ce sport est que les choses vont converger. On voit déjà que ça commence, et le plus important, c'est d'avoir de la convergence, de la stabilité. La stabilité de la réglementation rapprochera énormément toutes les écuries. On voit que ça commence déjà à arriver. Ça ne va pas être encore sept ans de domination. Les unités de puissance sont toutes très similaires désormais, et les châssis évoluent bien plus vite que les moteurs. On voit déjà par rapport au début de la saison que les choses convergent », a déclaré le patron de Red Bull, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Il est relativement logique que les autres cherchent à l'imiter »