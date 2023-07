F1 : Révolution en Formule 1, Verstappen pousse un coup de gueule

La rédaction

La saison de Formule 1 est déjà très épouvante pour les pilotes avec l'introduction du week-end sprint mais en 2024, le calendrier sera encore plus intense. En effet, 24 Grands Prix seront disputés, du jamais vu. Une révolution qui ne plait pas à Max Verstappen.

La Formule 1 a entamé sa révolution. En 2024, il y aura 24 Grands Prix sur le calendrier. Forcément, cela entrainera encore plus de fatigue que cette saison alors qu'elle met déjà le physique des pilote à rude épreuve. Comme souvent, Max Verstappen s'est exprimé sur cette décision des dirigeants. Le Néerlandais n'a pas sa langue dans sa poche et il a fait part de son désaccord.

«C’est trop pour moi»

« C’est trop pour moi au moins. Nous devons juste faire avec. Je pense que c’est un peu plus logique de la façon dont c’est prévu au moins, donc je suppose que c’est mieux pour tout le monde », a lâché Max Verstappen. Même son de cloche dans le paddock à l'image de Lando Norris.

«C’est dur pour la vie des mécaniciens, des ingénieurs, de tous ceux qui voyagent»