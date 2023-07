F1 : Lewis Hamilton lâche une bombe, c'est la panique chez Mercedes

La rédaction

Bien qu'il se dise prêt à poursuivre sa carrière encore cinq ans, Lewis Hamilton reconnaît qu'il a parfois des doutes et ne cache pas ses interrogations sur son avenir. Par conséquent, cette situation pourrait avoir des incidences sur sa prolongation. A tel point que le septuple champion du monde envisage de prolonger en deux temps.

L'avenir de Lewis Hamilton est au coeur de toutes les discussions. Et pour cause, son contrat chez Mercedes s'achève à l'issue de la saison, et les performances de la monoplace de la marque allemande depuis la saison dernière pourraient le pousser à s'interroger sur son avenir en Formule 1. Et bien qu'il ait récemment annoncé sa volonté de rester encore cinq saisons dans le paddock, le septuple champion du monde ne cache pas ses interrogations.

«J’ai des jours où je me dis que je ne sais pas si je peux continuer»

« Je me fiche vraiment de la position dans laquelle je termine cette année. Je me concentre sur la fourniture des meilleures informations pour le développement, pour l’équipe. Travailler avec les gars, m’assurer que nous faisons avancer cette voiture et la prochaine de la bonne manière (...) Cela ne joue pas sur la durée de mon contrat. Vous savez, j’ai des jours où je me dis que je ne sais pas si je peux continuer. C’est juste basé sur le nombre de voyages. Tous les sacrifices que les gens font dans leur carrière. Trouver un équilibre entre la vie sociale, la vie de famille et la carrière du mieux qu’on peut. Quelque chose doit forcément en souffrir. Quand on a une carrière en F1, les deux autres paramètres, qui sont les plus importants, prennent un coup », assure Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«En aurais-je envie dans un, deux ou trois ans ?»