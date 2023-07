F1 : Ferrari n’y arrive pas, le coupable est désigné

Arnaud De Kanel

Ferrari connait un début de saison très délicat. Plusieurs tensions apparaissent à tous les étages et Frédéric Vasseur se retrouve déjà sous pression. Plusieurs figures de la F1 s'expriment sur la situation de La Scuderia à l'image de Damon Hill. Ce dernier pointe du doigt le manque d'autorité du Français.

Seulement 4ème au classement constructeurs, Ferrari est à la traine cette saison. Charles Leclerc et Carlos Sainz n'arrivent pas à vaincre Red Bull contrairement à l'année passée et pourtant, l'arrivée de Frédéric Vasseur devait tout changer. Malheureusement pour lui, le successeur de Mattia Binotto a manqué ses débuts et il se fait vivement critiquer. Damon Hill note un manque d'autorité flagrant qui pourrait peut-être expliquer les mauvais résultats de Ferrari.

«Il semble juste que le manque d’autorité du patron soit le malaise dont ils souffrent»

« Ferrari a besoin d’avoir un bon et dur regard sur eux-mêmes, ou que quelqu’un d’autre le fasse. Il semble juste que le manque d’autorité du patron soit le malaise dont ils souffrent en permanence. C’est comme si vous n’étiez pas sûr de qui est vraiment responsable là-bas. C’est une force si puissante dans le sport qu’elle a besoin de la main ferme de quelqu’un comme un Ross Brawn ou un Jean Todt pour amener tout le monde à marcher dans la même direction. Les critiques publiques des pilotes ne donnent pas une bonne image du management, d’autant plus que Vasseur fait comprendre ensuite à ses pilotes pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Cela semble plus justifié qu’en 2022. Il faut donc que ces critiques cessent afin de ne pas alimenter pour rien la foudre médiatique, surtout en Italie », a déclaré le Britannique de 62 ans dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il s'est également prononcé sur l'avenir de Charles Leclerc.

«Il veut rester chez Ferrari»