F1 : Gad Elmaleh a passé un moment lunaire chez Alpine

Thibault Morlain

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le renommé circuit de Silverstone. Un rendez-vous lors duquel on a pu voir certaines célébrités dans le paddock. Chez Alpine, l’humoriste Gad Elmaleh a eu la chance de pouvoir ce qui se passait de plus près au sein de l’écurie française. Présent pour les qualifications, il n’a visiblement pas compris grand chose comme il a pu l’expliquer.

Après l’Autriche, les pilotes de Formule 1 avaient donc rendez-vous en Grande-Bretagne ce week-end pour un nouveau Grand Prix. Si Max Verstappen s’est élancé en pole position pour cette course, il n’y avait pas seulement du spectacle sur le tracé de Silvetstone. Dans le paddock, il y avait également du beau monde, comme très souvent lors des Grands Prix de Formule 1. Ce GP de Grande-Bretagne a notamment été le théâtre de la présence de Brad Pitt, lui qui a pu piloter une monoplace sur la piste à l’occasion d’un tournage d’un film sur la F1. Mais il y avait d’autres noms connus, comme celui de Gad Elmaleh.

« J’ai entendu des choses incompréhensibles »

Le célèbre humoriste se trouvait lui du côté de l’écurie Alpine à l’occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ayant accès aux coulisses, Gad Elmaleh a notamment assisté aux qualifications d’Esteban Ocon et Pierre Gasly de plus près. Canal+ l’a d’ailleurs interrogé sur ce moment et comme à son habitude, il n’a pas manqué d’amuser tout le monde au moment de relater la situation où il était visiblement complètement perdu. « Qu’est-ce que j’ai entendu dans la radio ? J’ai entendu des choses incompréhensibles. Back for 4 seconds, for 2 seconds. 2 seconds and a half. Push, push. Verstappen, Leclerc, zéro, two four seconds three », a lâché Gad Elmaleh.

Gad Elmaleh a passé les qualifs chez Alpine mais il n'a pas tout compris 😂#BritishGP #F1 pic.twitter.com/s9BCrCXaRT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 9, 2023

« Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer Brad Pitt »