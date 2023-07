F1 : Mercedes veut régaler Hamilton

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton court après une victoire depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Le septuple champion du monde voit ses rêves de huitième titre s'éloigner de plus en plus et il se pourrait bien qu'il ne gagne plus jamais. Pourtant, Mercedes se sent redevable et veut tout faire pour qu'il retrouve le chemin de la victoire.

Max Verstappen ne laisse plus rien à personne, pas même à Lewis Hamilton qui est pourtant sept fois champion du monde. Le Britannique rêve toujours d'ajouter un huitième titre pour dépasser Michael Schumacher et devenir le plus grand pilote de l'histoire, du moins sur le plan statistiques. Mercedes veut combler son retard sur la concurrence afin de lui offrir le plus beau des cadeaux.

«Nous lui devons un huitième championnat»

Toto Wolff est admiratif de son pilote. « Lewis Hamilton est clairement la personnalité la plus importante de notre sport, il est tellement multidimensionnel. Il n’est pas seulement le pilote de course et le champion du monde, il est aussi un précurseur en matière de diversité et de durabilité. Il n’y a pas de limites pour Lewis Hamilton en tant qu’entrepreneur ou homme politique. Je pense qu’il est l’une des personnalités et l’un des personnages les plus spectaculaires que j’aie jamais rencontrés. Nous lui devons un huitième championnat », a confié le patron de Mercedes. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, n'en pense pas moins.

«Je dirais à Toto de s’assurer qu’il court avec une bonne voiture en F1»