F1 : Verstappen déjà champion ? Il fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

Red Bull et Max Verstappen sont en train de dominer outrageusement les championnats du monde de Formule 1 2023. 12 courses, sprint compris, et douze victoires, dont neuf pour Max Verstappen, large leader avec 99 points d'avance sur Sergio Pérez. À presque la moitié de ces championnats, le champion du monde 1996, Damon Hill, ne voit pas comment Red Bull pourrait être rattrapé.

La saison 2023, saison de tous les records pour Red Bull et Max Verstappen ? On s'y dirige, puisque l'écurie autrichienne ne laisse absolument rien à ses concurrents, qui se battent pour la deuxième ou troisième place depuis le début de la saison. Et ça devrait continuer dans ce sens...

« Lewis demande à son équipe de se concentrer sur 2024 »

Damon Hill, le champion du monde de Formule 1 en 1996 fait le point, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , des progrès effectués par Mercedes : « Je pense que Mercedes a franchi un cap, mais la question est de savoir où la courbe de développement atteindra son point culminant. En F1 cette année, le facteur d’excitation est en fait de savoir si, pour la première fois, une équipe va gagner toutes les courses. Pour réduire l’écart de manière suffisamment significative pour mettre la pression sur Red Bull, les équipes devront sacrifier des ressources pour la voiture de l’année prochaine. Nous entendons déjà certaines équipes parler de l’année prochaine, Lewis demande à son équipe de se concentrer sur 2024, et dit qu’ils vont continuer à s’améliorer, mais qu’ils feraient mieux de mettre leurs ressources dans la voiture de l’année prochaine. »

« Je ne sais pas si Red Bull sera rattrapée d’ici la fin de l’année »