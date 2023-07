F1 : Mercedes se paye Verstappen !

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs mois, Max Verstappen menace de quitter la Formule 1 à la fin de son contrat avec Red Bull en 2028. Le Néerlandais argumente notamment en critiquant la refonte du calendrier. Mais pour George Russell, cela ne serait qu'un simple moyen de faire pression pour négocier une revalorisation salariale.

Et si Max Verstappen prenait sa retraite en 2028 ? Bien qu'il se dirige vers un troisième titre consécutif, le Néerlandais commence à être lassé de la discipline, notamment à cause des multiples changements opérés par l'instance. Un simple moyen de pression selon George Russell qui estime que le double champion du monde en titre ne pense plus qu'à l'argent.

F1 : Red Bull craint une catastrophe pour l'avenir de Verstappen https://t.co/FbqM6uoo18 pic.twitter.com/VGSkKjmMLb — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

«Max se plaint juste parce qu’il veut plus d’argent !»

Le pilote Mercedes est très cash. « Max se plaint juste parce qu’il veut plus d’argent ! Il est le mieux payé de cette grille, et à juste titre pour ce qu’il accomplit, mais je pense que tout cela est juste une grosse tactique. Sa menace de retraite et ainsi de suite... J’espère qu’il ne le fera pas, j’espère qu’il restera aussi longtemps que je serai là parce que je veux me battre contre les meilleurs pilotes du monde, me battre avec Lewis [Hamilton] en ce moment, je veux avoir la chance faire ça avec Max et avec Charles [Leclerc] et avec Lando [Norris ] », a-t-il déclaré. Malgré tout, George Russell reconnait également avoir ses propres inquiétudes quant aux changements à venir en F1.

«Rien n’est encore gravé dans le marbre»