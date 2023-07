F1 : Hamilton peut écrire l’histoire, Verstappen va tout gâcher

Arnaud De Kanel

Le paddock fait escale au nord-est de Budapest ce week-end pour y disputer le Grand Prix de Hongrie. Cette course réussit particulièrement bien à Lewis Hamilton puisqu'il l'a déjà remporté à huit reprises. Le Britannique pourrait entrer dans l'histoire en cas de victoire mais c'est bien Max Verstappen qui partira favori.

Lewis Hamilton revient fort ces dernières semaines ! Le septuple champion du monde pointe actuellement à la 4ème place du classement et il sort d'un podium sur ses terres, à Silverstone, une course qu'il a remporté à huit reprises comme le GP de Hongrie. Et cela tombe bien car il retrouvera le Hungaroring ce week-end et il aura l'occasion d'écrire une page encore plus prestigieuse de l'histoire de la Formule 1.

La passe de 9 pour Hamilton ?

Dans la catégorie reine, deux pilotes détiennent la plupart des records, à savoir Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Tous deux septuples champions du monde, ils ont également fait de certains Grands Prix leur spécialité. Pour l'Allemand, la France est la terre qui lui a le plus réussi car il a triomphé à huit reprises. Pour le Britannique, c'est la Grande-Bretagne mais aussi la Hongrie avec également huit succès sur chacun de ces Grands Prix. En cas de victoire dimanche, ça en fera 9 pour Hamilton, du jamais vu. Il pourrait donc effacer définitivement la marque de Schumacher mais il faudra se défaire de Max Verstappen, vainqueur l'an dernier et une nouvelle fois favori.



Pour suivre ce Grand Prix de Hongrie, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 13h30 à 14h30 puis de 17h à 18h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 12h30. Les choses sérieuses débuteront à 16h avec les qualifications, toujours sur Canal+ Sport . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 306,7km, soit 70 tours de 4,381km sur le Hungaroring et ses 14 virages.

Le programme complet en Hongrie

- Vendredi 21 juillet



13h30 - 14h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

17h00 - 18h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)



- Samedi 22 juillet



12h30 - 13h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

16h00 - 17h00 : Qualifications (Canal+ Sport)



- Dimanche 23 juillet



15h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)