F1 : Viré de Red Bull, il se fait fracasser

Jean de Teyssière

La nouvelle avait secoué le monde de la Formule 1 lorsque Nyck de Vries, le pilote chez AlphaTauri a été viré de son baquet par Red Bull pour y placer Daniel Ricciardo. Le pilote néerlandais paye ses mauvaises performances, lui qui pointe à la dernière place et aucun point après dix courses. Si l'éviction ne suffisait pas, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, en a rajouté une couche sur de Vries, et cela devrait l'enfoncer encore un peu plus.

Avec le départ de Pierre Gasly pour Alpine cette saison, une place manquait chez AlphaTauri, l'écurie appartenant à Red Bull. La direction autrichienne a alors décidé de placer Nyck de Vries, 28 ans, champion du monde de Formule 2 et E. Une décision que n'avait pas du tout appuyée Christian Horner, le directeur de Red Bull.

«Je pense qu’il y avait un sentiment général que Nyck n’atteignait pas tout à fait la cible»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing explique les coulisses de l'éviction de Nyck de Vries : « Cela devenait évidemment une situation difficile pour Nyck de Vries, mais on attendait beaucoup de lui car bien qu’inexpérimenté en Formule 1, il est évidemment un pilote très expérimenté. Je pense qu’il y avait un sentiment général que Nyck n’atteignait pas tout à fait la cible. Et puis la question était quelles sont les options si nous devions changer les choses ? Et du point de vue de Red Bull Racing, pour moi il était important de voir comment Daniel se comportait. C’est donc la décision qui a été prise. Tout s’est passé assez rapidement. Et le voici en place pour le Grand Prix de Hongrie. Cela aurait signifié évidemment le laisser dans la voiture jusqu’à la fin des vacances d’été. Je pense que la situation était claire. OK, mais à quoi ça sert d’attendre ? Si nous voulons faire quelque chose, autant agir et donner 12 courses à Daniel pour voir de quoi il est capable. Helmut a parlé avec Nyck, c’est lui qui l’a évidemment recruté, c’est lui qui a parlé avec Nyck vers le 11e tour du test de Daniel, je pense. Donc, nous n’avons pas attendu la fin du test, c’était clair pour nous . »

«C’était toujours un bouche-trou»