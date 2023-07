Panique chez Red Bull, une énorme révolution se prépare

Jean de Teyssière

Tout va bien pour Red Bull. 12 victoires sur 12, sprints compris, un Max Verstappen qui file vers un troisième titre d'affilée de champion du monde... Seule ombre au tableau, les performances récentes de Sergio Pérez. Celui qui pensait jouer le titre ne parvient plus à se hisser en Q3 depuis cinq Grands Prix consécutifs. De quoi remettre en question sa place chez Red Bull ? Oui pour David Coulthard.

Red Bull pourrait vite voir une révolution se dérouler dans son écurie. Sous contrat jusqu'en 2024, les performances de Sergio Pérez sont en baisse et pourraient avoir un impact sur la suite de son aventure dans l'écurie autrichienne.

« Pérez doit revenir à l’essentiel pour continuer chez Red Bull »

David Coulthard, ancien pilote de Formule 1, a évoqué, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, le cas Sergio Pérez qui commence à faire parler : « Pérez doit revenir à l’essentiel pour continuer chez Red Bull. Pérez a beaucoup plus de choses à faire dans sa vie, la plupart du temps il retourne au Mexique. Il a, quoi, deux, trois, quatre enfants, vous savez, ça doit être difficile quand vous essayez d’avoir une bonne nuit de sommeil quand vous êtes de retour à la maison aussi. Et il en parlait au début de l’année quand il était dans une forme brillante, en disant ’Ouais, je peux gagner ce championnat du monde’. »

« Il se doit réussir en Hongrie, sinon le Dr Marko et Christian Horner vont devoir commencer à chercher qui sera le prochain aux côtés de Max Verstappen»