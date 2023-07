F1 : Incroyable, il recale Hamilton pour Verstappen

Hugo Chirossel

Après les années de domination de Mercedes et Lewis Hamilton, c’est au tour de Red Bull et Max Verstappen. Ce dernier ne semble pas avoir de concurrence cette saison et compte déjà 99 points d’avance au classement des pilotes. S’il devait choisir entre les deux hommes, la préférence de Günther Steiner penche clairement en la faveur du Néerlandais.

La Formule 1 risque de ne pas nous offrir beaucoup de suspense cette saison. 10 Grand Prix ont été disputés depuis la reprise, tous remportés par Red Bull. Sur les 10, Max Verstappen s’est imposé à huit reprises. Le double champion du monde en titre semble lancé vers un troisième sacre consécutif, avec personne pour l’arrêter. Le Néerlandais totalise déjà 99 points d’avance sur son premier poursuivant au classement des pilotes, qui n’est autre que son coéquipier Sergio Pérez.

F1 : Mercedes veut régaler Hamilton https://t.co/bRtPHX7YZM pic.twitter.com/WcizGIn9K1 — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Entre Hamilton et Verstappen, Steiner a fait son choix

Si le titre s’était joué jusqu’au dernier Grand Prix de la saison en 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, la donne a été différente l’année passée. Cette saison aussi, Red Bull ne semble pas avoir de concurrence. Une domination qui n’est pas sans rappeler celle de Mercedes entre 2014 et 2020. L’écurie allemande avait décroché le titre mondial sept fois d’affilée, dont six pour Lewis Hamilton.

«Il est juste sur une telle lancée en ce moment»