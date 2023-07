F1 - Racisme : Vettel a fait une incroyable annonce à Hamilton

Jean de Teyssière

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est une véritable légende, lui partage le record de titres remportés avec Michael Schumacher. Aujourd'hui âgé de 38 ans, le pilote Mercedes a avoué qu'il avait été victime de racisme par certaines écuries de Formule 1 il y a quelques années. C'est Sébastian Vettel, ancien pilote Red Bull et triple champion du monde qui l'aurait prévenu.

Présent sur les circuits de Formule 1 depuis 2007, Lewis Hamilton a marqué l'histoire de son sport en remportant sept titres. Le pilote Mercedes reste tout de même sur une période compliquée où il n'a plus remporté de Grand Prix depuis fin 2021 et celui d'Arabie saoudite. Mais si le Britannique est toujours assoiffé de victoires, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu des moments difficiles.

«Je veux gagner mon huitième titre»

Interrogé par la chaîne britannique DAZN , Lewis Hamilton a beau avoir 38 ans, il a encore faim de titre : « Je veux gagner mon huitième titre. J’ai en vue mon prochain championnat du monde. Je suis complètement concentré là-dessus et je ne veux pas de distractions. »

«Vettel m’a dit que certaines équipes ont tenu des propos racistes à mon sujet»