F1 : Verstappen peut trembler, Hamilton prêt à surpasser Schumacher

Alors que ce week-end la Formule 1 reprend ses droits avec le Grand-Prix de Hongrie, Max Verstappen est considéré comme l’énorme favori à la victoire finale. Le champion néerlandais de Red Bull n’en finit plus d’impressionner, et s’amuse à conquérir de nombreux records. Mais en Hongrie, Lewis Hamilton pourrait obtenir sa 9ème victoire en carrière sur le mythique circuit du Hungagoring. « King Lewis » surpasserait ainsi sa propre performance, mais également celle de l’illustre Michael Schumacher.

Lewis Hamilton : 8 victoires au Grand-Prix de Hongrie

Au fil des années, Lewis Hamilton a fait de plusieurs courses sa spécialité. Recordman absolu du nombre de Grand-Prix remportés en carrière (103), le Britannique de chez Mercedes s’est imposé 8 fois en Hongrie, où aura lieu la course ce week-end. Lewis Hamilton a triomphé à 3 reprises sur le Hungagoring sous les couleurs de McLaren, en 2007, 2009, et 2012. Forcément, ce Grand-Prix reste extrêmement particulier pour le Britannique, car c’est en Hongrie que ce dernier signera sa première victoire avec Mercedes en 2013. Le début d’une longue série de victoire pour Hamilton, qui partira cependant depuis la voie des stands l’année suivante. Désormais bien derrière Max Verstappen en termes de rythme, « King Lewis » battra le Néerlandais lors de l’édition 2019. Par ailleurs, Lewis Hamilton s’est imposé en 2016, 2018 et 2020, portant ainsi son total à 8 victoires lors du Grand-Prix de Hongrie. Un total que seul le Britannique lui-même ainsi que Michael Schumacher ont réussi à obtenir sur une seule et même course.

Michael Schumacher : 8 victoires au Grand-Prix de France

Du haut de ses 91 victoires en carrière, le « Baron Rouge » a fait du Grand-Prix de France sa propriété. Michael Schumacher s’est imposé à 8 reprises sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Lors de son premier triomphe français en 1994, le pilote allemand alors chez Benetton s’impose devant le Britannique Damon Hill. Même cas de figure en 1995 où Damon Hill partira pourtant en pole position. Victime d’un problème moteur l’année suivante, Michael Schumacher ne laissera aucune place au doute en 1997 et 1998. Victorieux également en France en 2001, l’Allemand de chez Ferrari dépassera Kimi Raikkonen dans les derniers instants de la course en 2002, avant de s’imposer de nouveau en 2004 et 2006, devenant ainsi le premier pilote à remporter 8 fois la même course. À noter que lors de l’édition 2003 du Grand-Prix de France, c’est le frère du champion allemand, Ralf Schumacher qui s’imposera.

