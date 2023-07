F1 : Retour tonitruant en Formule 1 !

Arnaud De Kanel

Pas conservé par McLaren qui a préféré miser sur Oscar Piastri, Daniel Ricciardo était sans baquet depuis le début de la saison. L'Australien devait se contenter d'un rôle de troisième homme chez Red Bull mais ça n'aura pas duré longtemps. En effet, il est prêté chez AlphaTauri.

Daniel Ricciardo est de retour en Formule 1 ! Le sourire le plus célèbre du paddock évoluera avec AlphaTauri jusqu'à la fin de la saison. L'écurie italienne, qui appartient à Red Bull, a évincé Nyck de Vries et cela profite donc à l'Australien. Le vainqueur de 8 Grands Prix en carrière reviendra en piste ce week-end à Budapest pour son plus grand plaisir.

Coup de tonnerre en F1, séisme à venir chez Red Bull ? https://t.co/HB4L73W3W1 pic.twitter.com/jqa89hcBqn — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

«J’ai sauté sur l’occasion»

« Je suis ravi d’être de retour et avec la famille Red Bull. Il faut toujours être prêt pour un appel et quand il s’est présenté, j’ai sauté sur l’occasion. Mon arrivée chez AlphaTauri s’est bien déroulée. La semaine dernière, j’étais à Faenza, l’usine a beaucoup changé depuis la dernière fois que j’ai couru pour l’équipe il y a dix ans, mais il y avait encore beaucoup de visages familiers et je me sentais chez moi alors que nous nous préparions pour la course à venir », a déclaré Daniel Ricciardo dans des propos relayés par F1 Only . L'ancien coéquipier de Max Verstappen est confiant pour son retour à la compétition.

«Je suis impatient»