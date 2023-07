F1 - Red Bull : Verstappen sort la sulfateuse, la guerre est déclarée

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs courses, Red Bull ne cesse de mettre la pression à Sergio Pérez. Le Mexicain déçoit malgré un très gros début de saison de sa part. Il pourrait perdre sa place au profit de Daniel Ricciardo et cette hypothèse prend de l'ampleur car Max Verstappen a choisi son camp.

Il pourrait bien y avoir une révolution en fin de saison chez Red Bull. En effet, Sergio Pérez n'est plus du tout en odeur de sainteté. Si Max Verstappen assure l'essentiel, le Mexicain ne rapporte plus assez de points à son écurie qui vise le doublé. Perez voulait pourtant jouer la gagne cette année mais tout a basculé dans le mauvais sens pour lui. Derrière, Daniel Ricciardo fait un excellent travail avec le simulateur et l'Australien pourrait marquer encore plus de points étant donné qu'il pilotera avec AlphaTauri jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Max Verstappen est favorable à un retour de Ricciardo.

F1 : La bombe est lâchée pour le remplaçant de Gasly https://t.co/0APj0znwH7 pic.twitter.com/cDVrDkWWg4 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

«Ricciardo fait un super boulot dans le simulateur»

Le double champion du monde ne tarit pas d'éloges sur son ancien coéquipier, le tout en glissant un petit tacle à Sergio Perez. « On se bat aussi pour le titre des constructeurs mais je dois le gagner tout seul en ce moment. Heureusement, Ricciardo fait un super boulot dans le simulateur et cela ne me surprend pas car il n’a pas perdu son talent », a déclaré Max Verstappen, avant d'ajouter.

«Ce n’est pas à moi de décider»