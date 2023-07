Coup de tonnerre en F1, séisme à venir chez Red Bull ?

Arnaud De Kanel

Alors que nous ne sommes toujours pas en période de trêve estivale, il y a déjà du changement en Formule 1. Nyck de Vries a été évincé de chez AlphaTauri et c'est Daniel Ricciardo qui a été choisi pour le remplacer. Auteur d'un excellent travail avec Red Bull, l'Australien a une vraie opportunité de se montrer qui pourrait lui permettre de récupérer le baquet de Sergio Pérez.

Ça bouge en Formule 1 ! Après 10 Grands Prix, AlphaTauri a décidé de virer Nyck de Vries pour le remplacer par Daniel Ricciardo. « Je suis très heureux d’accueillir à nouveau Daniel dans l’équipe. Il n’y a aucun doute sur ses compétences de pilote, et il connaît déjà beaucoup d’entre nous, donc son intégration sera facile et directe. L’équipe profitera également beaucoup de son expérience, puisqu’il est huit fois vainqueur de Grand Prix en Formule 1. Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution au sein de la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », confiait Franz Tost mardi dernier. Désormais, le danger plane au dessus de... Sergio Pérez !

F1 : Viré de Red Bull, il se fait fracasser https://t.co/qa4F7XnlnD pic.twitter.com/qvmfoLI1PG — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Perez en sursis, Ricciardo impressione

Bien que Max Verstappen continue de dérouler avec sa Red Bull, Sergio Pérez connait des fortunes plus diverses. Le Mexicain éprouve de grandes difficultés et se retrouve désormais menacé au sein de l'écurie autrichienne. Pour ne rien arranger, Daniel Ricciardo, qui était arrivé en tant que pilote de réserve, impressionne autant sur simulateur qu'en piste. A Silverstone, son temps réalisé pour un test Pirelli avec la RB19 lui aurait permis de partir en première ligne du Grand Prix. L'Australien aura l'occasion de confirmer avec AlphaTauri et il possède également un soutien de poids.

Verstappen valide le travail de Ricciardo