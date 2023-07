F1 : Ça tourne au fiasco chez Alpine

Arnaud De Kanel

Alors qu'elle suscitait beaucoup d'attente avant le lancement de la saison, l'écurie Alpine enchaine les désillusions. Lors du Grand Prix de Silverstone, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont tous les deux abandonné. La formation tricolore n'est plus que la sixième force du plateau...

Le duo Esteban Ocon-Pierre Gasly était l'une des attractions de cette saison de Formule 1. L'association des deux potes d'enfance, réconciliés après quelques années de brouille, avait de quoi faire saliver. Après un début d'exercice timide, Esteban Ocon avait signé le premier coup d'éclat de la saison à Monaco en terminant 3ème. Mais depuis, Alpine enchaine les mauvais résultats. L'écurie française a perdu toute son avance sur McLaren et a également vu l'explosion d'Aston Martin. A Silverstone, les deux pilotes français ont vécu un week-end chaotique ponctué par un abandon.

F1 : Incroyable, il recale Hamilton pour Verstappen https://t.co/abIBOvMCLj pic.twitter.com/84r5Q6RWVB — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

«Un sentiment amer»

« C’est toujours un sentiment amer de repartir sans le moindre point d’un Grand Prix, en particulier lorsqu’il s’agit de Silverstone, la manche à domicile d’Enstone. Esteban a été contraint à l’abandon par une fuite hydraulique, un problème frustrant que nous devons résoudre. Esteban n’était donc pas en mesure de jouer sa carte, ce qui est encore plus décevant compte tenu du déroulement de la course », regrettait Otmar Szafnauer après la course. Pierre Gasly aurait pu rapporter des points précieux mais il a été accroché à six tours de la fin.

«Pierre a été extrêmement malchanceux»