F1 : Inarrêtable, Verstappen veut marquer l’histoire

Benjamin Labrousse

Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Hongrie. Présent depuis 1986 au calendrier des courses de Formule 1, ce dernier réserve toujours son lot de surprises. Mais alors que cette saison 2023 croule sous la domination de Max Verstappen, le Néerlandais part sans surprise grand favori pour la victoire finale. Auteur d’une superbe remontée en 2022, le champion de Red Bull remet son titre en jeu, et pourrait en cas de victoire ce dimanche, rejoindre de belles légendes au niveau du classement des pilotes avec le plus grand nombre de titres en Hongrie.

En cas de victoire ce dimanche, Max Verstappen pourrait ainsi obtenir sa 2ème victoire lors du Grand-Prix de Hongrie. Le Néerlandais pourrait alors rejoindre plusieurs pilotes dans la hiérarchie de la course hongroise, en commençant par le Brésilien Nelson Piquet. Victorieux en 1986 et 1987, le pilote de Williams terminera lors de ses deux succès devant son compatriote Ayrton Senna. Max Verstappen pourrait également rejoindre Damon Hill, victorieux quant à lui en 1993 et 1995. Par la suite, à la fois Jacques Villeneuve (1996, 1997), et Mika Hakkinen (1999, 2000) se sont imposés deux années d’affilée en Hongrie. Jenson Button devra attendre quant à lui 5 ans après sa première victoire en 2006 pour signer son 2ème succès sur le circuit Hungagoring. En 2011, Jenson Button s’imposera devant un certain Sebastian Vettel, également double vainqueur en Hongrie, en 2015 et 2017.

F1 - GP de Hongrie : Fernando Alonso entre dans la légende https://t.co/F4WJ7IlawC pic.twitter.com/eEwOZCuVdS — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Ayrton Senna : 3 victoires

Le regretté pilote brésilien s’est imposé à 3 reprises lors du Grand-Prix de Hongrie. Son premier succès date de 1988, et coïncide avec l’année de son premier titre de champion du monde. Ayrton Senna s’impose alors devant son éternel rival Alain Prost. En 1991 et 1992, « Magic Senna » devancera à deux reprises le Britannique Nigel Mansell.

Michael Schumacher : 4 victoires

Le « Baron Rouge » figure bien évidemment dans ce classement. La première victoire de Michael Schumacher en Hongrie remonte à 1994. Cette année-là, le pilote allemand alors chez Benetton l’emporte devant Damon Hill. En 1998, alors chez Ferrari et au sommet de son art, le septuple champion du monde devance un autre britannique en la personne de David Coulthard. En 2001 (Schumacher obtient alors son 4ème sacre mondial en Hongrie cette année là) et 2004, c’est devant le Brésilien Rubens Barrichello que Michael Schumacher s’imposera.

Lewis Hamilton : 8 victoires