F1 : L’annonce de Red Bull qui relance la rivalité entre Verstappen et Hamilton

Baptiste Berkowicz

Lewis Hamilton frappe un grand coup. Max Verstappen, qui restait sur cinq poles positions consécutives, n'est pas parvenu à en réaliser une nouvelle lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. C'est Lewis Hamilton qui s'est emparé de cette place de leader dans les derniers instants. Le duel entre les deux hommes promet ce dimanche.

Max Verstappen ne réalisera pas la passe de six. Le pilote Red Bull a longtemps été le plus rapide lors de la dernière phase des qualifications du Grand Prix de Hongrie mais l'ultime offensive de Lewis Hamilton a coûté au Néerlandais la pole position pour seulement trois millièmes de seconde.

« Tout le crédit est pour Lewis et Mercedes, c’était un tour très fort à la fin »

Alors que la pole position semblait acquise pour Max Verstappen, Lewis Hamilton a créé la surprise dans les dernières secondes en battant d’un souffle le Néerlandais pour décrocher sa 104e pole position en carrière, la première depuis le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021. « Tout le crédit est pour Lewis et Mercedes, c’était un tour très fort à la fin. C’était un très gros tour. » a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner, au micro de Sky Sports après les qualifications, relayé par F1 Only . « De notre côté, nous en avons un peu laissé sur la table, Max a eu un décrochage au virage 13. Mais nous sommes toujours sur la première ligne ce qui est bien. »

F1 : Red Bull le vire, Mercedes veut le sauver https://t.co/UZtGfWue1D pic.twitter.com/ZWgr6rjqPX — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Cela se résumera au départ et nous savons qu’il y a un peu d’histoire entre ces deux-là »