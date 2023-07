F1 : Calvaire pour Pierre Gasly, il enrage

Baptiste Berkowicz

Alors que Lewis Hamilton a décroché la pole position lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, Pierre Gasly a vécu une journée plus que compliquée. En terminant 15ème, le Français ne maximise pas ses chances en vue de la course de ce dimanche. Pour le principal intéressé, l'Alpine n'a pas pu montrer son plein potentiel du fait de n'avoir pu chausser les pneus tendres avec lesquels elle est particulièrement à l'aise.

Journée noire pour Alpine. Ocon 12e, Gasly 15e : les deux Alpine ont été éliminées lors de la séance de Q2 du Grand Prix de Hongrie. Le format test des qualifications était mis en place ce week-end, sur le Hungaroring. Celui-ci impose aux pilotes de chausser exclusivement les pneus durs en Q1, les pneus mediums en Q2 et les pneus tendres en Q3 ; il limite à 11 le nombre d’allocations disponibles durant le week-end, contre 13 en temps normal.

« Je pense que c'est très décevant dans l'ensemble »

Interrogé dès la fin des qualifications, Pierre Galsy n'a pas caché sa déception auprès de Motorsport : « J e pense que c'est très décevant dans l'ensemble. C'était nettement mieux avec le pneu tendre depuis hier et ce matin, nous semblions avoir beaucoup plus de mal avec le composé medium, ce qui n'a probablement pas aidé en Q2 avec la mise en température du train avant, un sous-virage dans le premier et le deuxième secteur…Nous devons donc vraiment chercher la cause réelle, car nous nous attendions à être soit plus forts sur ce circuit par rapport à Silverstone et à d'autres circuits où nous sommes allés, et c'est probablement l'un des plus difficiles, donc non, ça n'a pas été une bonne qualification pour nous ».

« Nous devrons peut-être essayer quelque chose d'inhabituel en partant de la 15e place »