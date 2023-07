F1 : Hamilton est de retour, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Il l'a fait ! Plus d'un an et demi après sa dernière pole position, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifications ce samedi sur le Hungaroring. Le septuple champion du monde tient son résultat référence et se positionne enfin en sérieux concurrent à Max Verstappen.

La malédiction est rompue. 33 courses plus tard, Lewis Hamilton fait son retour en pole position d'un Grand Prix, la 104ème de sa carrière. Le Britannique a enfin l'occasion de mettre fin à sa disette pour décrocher une 104ème victoire en carrière. Max Verstappen devait passer un week-end tranquille mais Hamilton et Mercedes en ont décidé autrement.

Stupeur en Hongrie, Hamilton en pole !

Lewis Hamilton était plus rapide que Max Verstappen ce samedi en Hongrie. La Mercedes a pris le dessus sur la Red Bull pour 3 petits millièmes de seconde. « Ca a été une année et demie assez folle. J’ai perdu ma voix en criant dans la voiture. C’est fou ce feeling, je suis reconnaissant d’être ici, car l’équipe a travaillé si dur, tout ce temps, pour réussir à être en pole, et on a l’impression que c’est la première fois. Je remercie aussi le public qui est toujours incroyable à Budapest. Je ne m’attendais pas à me battre pour la pole en arrivant ce matin, et j’ai absolument tout donné dans ce dernier run, il n’y avait rien de mieux à faire », confiait le poleman. En deuxième ligne, on retrouve donc les deux McLaren, toujours aussi surprenantes. Alpine a encore déçu en se faisant éliminer en Q2. Tout reste à faire ce dimanche et Lewis Hamilton a les cartes en mains pour réaliser quelque chose de très grand.

La grille en Hongrie

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Zhou Gianyu (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Sergio Pérez (Red Bull)

10. Nico Hülkenberg (Haas)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. George Russell (Mercedes)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)